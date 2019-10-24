В барнаульском зоопарке показали первые фото памятника Курочке Рябе

В зоопарке памятник курочке называют самым добрым / Фото: instagram.com/sergeipisarev2
Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев опубликовал в своем Instagram первые фотографии памятника Курочке Рябе.
"Дорогие друзья! Вы первые, кто увидел памятник Курочке Рябе. Совсем скоро он откроется в зоопарке. Это самый добрый памятник. Изготовлен на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Изделия этого завода выставлялись на выставках в Париже, Мадриде, Америке и Китае", – рассказал Писарев.
В мае в зоопарке была открыта стоянка древнего человека. Писарев и его помощник Александр Чеботарев предстали в образах пещерных людей: в мехах и с древним оружием в руках.
Комментарии
Для Барнаула если памятник не танк, самолёт или памятник конкретному человеку, то это уже заслуживает внимания. Жаль что скорее всего сей памятник можно будет посмотреть только за деньги.
Фаберже, надеюсь, прочно прикрепили?
на фото не Ряба. это черная курица Погорельского))
Всё таки наша "курочка" какая-то не такая. Сама то курочка хороша. Но огромный камень постамент и маленькая курочка Ну и это яичко не туда, не сюда. На такой большой постамент можно и корзинку с яичками или две При этом все понимают, что это сделано под копирку как в московском зоопарке.
24-04-2019, 10:56 Памятник «Курочке Рябе» открыли в зоопарке Москвы