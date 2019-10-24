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Логотип Олимпиады 2024 года представили в Париже

, ИА "Амител"
По словам дизайнеров логотипа, на его создание ушло полтора года

Логотип Олимпиады 2024 года представили в Париже, где пройдут летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

Игры состоятся во французской столице впервые за 100 лет: до этого сильнейшие спортсмены планеты собирались в Париже в 1900 и 1924 годах.

По словам дизайнеров логотипа, на его создание ушло полтора года. Символ представляет собой олимпийский огонь в золотой медали. Дизайн выполнен в стиле ар-деко и представляет собой губы и очертание головы девушки Марианны, которая является символом Французской Республики.

В целом в логотипе заключены три образа: золотая медаль – символ спорта, огонь – символ Игр и Марианна – символ Франции.

Париж был избран столицей Олимпийских игр в сентябре 2017 года, обойдя в финальном голосовании Лос-Анджелес. Также заявки в Международный олимпийский комитет подавали немецкий Гамбург, венгерский Будапешт и американский Бостон, но затем отказались от конкурса.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.10.2019 14:06
Медведь-шатун

Марьиванна...

24.10.2019 14:12
- гость -

Чем проще логотип тем больше думать приходится. И эти люди столько времени думали и еще наверное много денег получили

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