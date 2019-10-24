Самых богатых женщин России назвали в Forbes

Список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes вновь возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина.
Финансовое благополучие Батуриной в 2019 году эксперты издания оценили в $1,2 млрд. На втором месте оказалась гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд), на третьем — Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая вместе с мужем, Юрием Ковальчуком, владеет 49,9% компании "Большой дом 9" (контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы "СОГАЗ").
В пятерку богатейших также вошли Елена Рыболовлева — бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева. Ее состояние оценили в $600 млн. И Ольга Белявцева, бывший акционер завода "Лебедянский", во владении которой $550 млн.
В 2018 году Батурина также стала лидером списка самых богатых женщин России. Тогда ее состояние оценивалось в ту же самую сумму — $1,2 млрд. А вот Бакальчук за год увеличила свое состояние на $400 млн. Двумя годами ранее Батуриной принадлежала сумма в $1,1 млрд.
Ранее бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что его супруга Елена Батурина и две дочери живут за границей. По его словам, именно там супруга смогла построить "налаженный бизнес".
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