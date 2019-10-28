Гигиена сна: о чем стоит подумать в первую очередь

Вы задумываетесь о том, в каких условиях вы восстанавливаетесь после трудовых будней? А ведь это напрямую влияет на крепость и здоровье сна. Организм человека приспосабливается к любым, даже самым жестким обстоятельствам. Но если вы трудитесь в непростом графике с дежурствами сутки через двое и привыкли спать в полускрюченном положении, ваше тело и голова явно не скажут вам спасибо.

Именно поэтому все более активно внедряется такое понятие, как гигиена сна. Его правила работают так: чтобы избежать проблем, нужно найти и избавиться от того, что вызывает бессонницу.

Верно подобранный колорит спальни, плотные шторы, спокойное освещение спальной комнаты и отсутствие раздражающего технического света в зоне прямой видимости, чистота и свежесть, отсутствие аллергенов, комфортный температурный режим – аспектов гигиены сна достаточно много. И каждый из них подбирается в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Но! Есть основа основ, без которой здоровый и крепкий сон невозможен. И это, конечно же, непосредственно спальное место.

Мебель спальной комнаты напрямую влияет на то, окажетесь ли вы в числе счастливчиков, которые после пробуждения могут похвастаться прекрасным настроением, бодрым состоянием и отдохнувшим телом.

Высокое качество, функциональность, удобство во всем, комфорт – стоит развенчать миф о том, что все эти качества мебели для спальни потребуют грандиозных финансовых вложений. Indeca – отечественный производитель, который заботится о том, чтобы при неизменном качестве мебели ее могли приобрести люди с разными финансовыми возможностями.

Возьмем для примера спальный гарнитур Diva. Этот комплект мебели отвечает всем современным стандартам качества. Стильные глянцевые фасады и уникальность их исполнения придают гарнитуру изысканный вид. За вполне демократичную цену вы получаете мебель премиум-класса:

– громадная двухметровая кровать обойдется вам всего в 28 тысяч рублей;

– вместительный шкаф за 44 тысячи рублей гармонично разместит в себе все ваши вещи;

– туалетный столик и ТВ-тумба стоимостью по 15 тысяч рублей и прикроватная тумба за пять тысяч завершат образ вашей спальни.

Indeca осуществляет контроль всего производственного процесса: от заготовки сырья до продажи готовой мебельной продукции – поэтому гарантирует качество своего товара. При этом вместе с отечественным производителем мебели вы сможете выйти за пределы спальной комнаты, создав уют на свой вкус в детской, кухне, гостиной, гардеробной, прихожей.

Обратившись к специалистам Indeca, вы точно сделаете свой дом неповторимым и комфортным. Жизнь и здоровый сон в атмосфере уюта станут залогом продуктивности абсолютно каждого вашего дня.

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