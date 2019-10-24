СМИ сообщают о новой крупной утечке данных клиентов Сбербанка

"Коммерсантъ" сообщает о том, что на продажу на черном рынке вновь выставили крупную базу данных клиентов Сбербанка.
Объявление появилось в теневом сегменте интернета 13 октября и содержит около миллиона строк. Позиции представлены с полными данными: паспорт, телефоны, счета и суммы задолженностей. Предполагается, что данные собраны с 10 территориальных отделений Сбербанка из 11. Продавец уверяет, что она ведется с 2015 года и систематически дополняется.
Издание подчеркивает, что помимо полных данных, база содержит запись последнего телефонного разговора клиента с представителем колл-центра.
Сбербанк новую утечку данных опровергает.
Комментарии
а ха ха ха ха дырбанк
Все данные о вас которые попадают в госконты сразу становятся общедоступными. Берите биткоины заходите в даркнет и покупайте хоть все базы.
Осталось дождаться когда Сбербанк начнет выдавать электронные паспорта. Они на это претендуют.
24.10.2019 14:19
месный
А ты что не спишь ночная бабочка? Бессонница мучает, все строчишь из своей гейевропы?
24.10.2019 14:41
- гость -
Ага не спится, йа не в гейевропе.
Раньше в сбер не устроится , а сейчас проходной двор, вот и утечки поэтому, работай никто не дорожит....