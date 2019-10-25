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Российское производство иностранных шин: развенчиваем мифы о качестве

, ИА "Амител"
Страна производства не влияет на качество покрышки – уверены эксперты
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В среде автолюбителей существует поверье, что шины зарубежных брендов, изготовленные на российских заводах, некачественные. Между тем заводы в нашей стране есть у большинства ведущих мировых компаний – Nokian, Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama* и других. Эксперты привели несколько доводов в пользу того, почему, если устраивает модель и цена, можно смело брать резину с надписью "made in Russia"*.

Сделано в России: три причины сделать выбор в пользу шин отечественного производства

  • Репутация. Конкуренция на рынке автомобильных товаров настолько высока, что известные мировые компании просто не могут позволить себе делать шины на российских заводах хуже, чем на других: это нанесет удар репутации бренда и принесет огромные убытки.
  • Единый стандарт производства. Линии на российских заводах, как и в европейских странах, идентичны и полностью автоматизированы, что исключает разницу в качестве. Оборудование, технологии и сырье соответствуют тому же стандарту, что и в других странах.
  • Экономия. Выбирая шины импортных марок, изготовленные в России, покупатель получает дополнительный бонус – экономию. Размещение заводов в нашей стране и, как следствие, сокращение транспортных издержек и затрат на оплату труда, которая в европейских странах выше – позволяет сделать шины доступнее по цене.

И, наконец, еще одним весомым аргументом в пользу "резины" отечественного производства могут послужить итоги недавно проведенного тестирования зимних шин Test World* (Финляндия): из 12 шин мировых брендов Европы и Азии победили шины Michelin X-Ice North 4* в размере 205/55R16 производства России. Также показали хороший  результат русские Yokohama ice Guard IG65, Nokian Nordman 7*.

"При выборе шин большое внимание стоит уделять тому, где и как вы планируете их эксплуатировать, – отмечает руководитель барнаульской компании "ШинКом" Виталий Абрамович. – Негативные отзывы чаще всего связаны с тем, что та или иная модель просто не подходит под условия и/или стиль вождения. Получая обратную связь от покупателей, мы убедились на практике, что правильно подобранные шины будут устраивать клиента вне зависимости от страны производства".

Кстати, в магазине дисков и шин "ШинКом", который хорошо знаком барнаульским автомобилистам уже на протяжении пяти лет, вам помогут грамотно подобрать шины для вашего "железного коня". Здесь представлен богатый ассортимент – более 60 000 моделей – шин и дисков зарубежного и отечественного производства под любой бюджет и для любых условий эксплуатации. Также вы можете воспользоваться удобной функцией автоподбора шин и дисков на сайте магазина. Встречайте зимний сезон во всеоружии с компанией "ШинКом"!

Магазин дисков и шин "ШинКом"
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 10/4
(ТЦ "Техномаркет", 1 этаж, отдел 27)
Тел.: 8(3852) 25-00-47
Сайт: шинком.рф
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*Нокиан, Мишлен, Бриджстоун, Континенталь, Йокогама, Мейд ин Раша, Тест Уорлд, Мишлен Икс-Айс Норд 4, Йокогама Айс Гард АйДжи 65, Нокиан Нордмэн 7 – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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