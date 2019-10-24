В Минкомсвязи пролили свет на ситуацию с мессенджером Telegram в России

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин пояснил, что попытки заблокировать Telegram не запрещают им пользоваться, сообщает РИА "Новости".
"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", – пояснил Волин агентству.
На вопрос о том, законно ли пользоваться мессенджером в России, он ответил утвердительно.
Ранее спецпредставитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram для использования в России не запрещен.
Попытки заблокировать мессенджер принимаются Роскомнадзором с апреля 2018 года. Причиной стал отказ от передачи ключей шифрования информации представителям ФСБ.
Комментарии
Ничего вы и никогда не заблокируете, НИЧЕГО. Только запретив интернет как таковой, но это вас окончательно отправит на свалку истории.