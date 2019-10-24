Цена на зимнее дизельное топливо в этом году в Алтайском крае может подскочить на 2-2,5 рубля за литр. Об этом amic.ru сообщил председатель Совета директоров сети АЗС "Октан" Юрий Матвейко. А вот существенного роста цен на бензин можно не опасаться, уверен эксперт.
"Что касается бензина, то если цифра и будет меняться в сторону увеличения, то не более чем на процент инфляции, о чем и говорил президент еще в начале 2019-го года. Я думаю, что глобальных скачков, кроме как изменений цен на зимнее дизельное топливо, нам ждать не стоит", – сказал Матвейко.
Он отметил, что зимнее дизельное топливо значительно дороже в производстве, поэтому и ожидается такой рост цен.
Напомним, серьезный рост розничных цен на бензин был зафиксирован зимой 2019 года. Как заявляли продавцы, это было связано с "исключительно с повышением НДС с 18% до 20%".
Также напомним, что в 2018 году правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин. Согласно документу, с 1 января 2019 года компании повысили розничные цены не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно, так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
Комментарии
В России цены на бензин растут ВСЕГДА! Чтобы не говорили "эксперты".
Цены растут, народ терпит - классическая схема.
Для примера литр российского бензина в Казахстане стоит на 15рублей меньше. Парадокс
Подорожает или нет. Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в Алтайском крае
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Кто же так пишет? Бензин в России дорожает всегда. Написали бы: Насколько ещё подорожает бензин в Алтайском крае.
почему в казахстане дешевле