Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка" заявил, что власти страны подумают об увеличении квоты бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки, сообщает РИА "Новости".
"Сейчас в нашей стране обучается более 17 тысяч студентов из Африки, и ежегодная квота приема на бюджетные места в российских вузах составляет почти две тысячи человек", – сказал Путин.
Между тем, как подчеркнул президент, квоту можно сделать больше. "Подумаем над тем, как увеличить это число", – заверил Путин.
По его словам, важной сферой сотрудничества между Россией и странами Африки является в том числе и подготовка кадров, а также образование.
Ранее Путин рассказал, что Россия простила странам Африки долг в размере 20 млрд долларов.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.
В июне 2019 года сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 17%, а шансы получить высшее образование за счет государства уменьшатся на 25%.
Комментарии
Будем всяких мумба-юмба учить бесплатно, а за наших детей будут денежку высасывать.
Иногда возникает вопрос....а чекист точно в нашей стране родился?
Правильное решение. Если своих учить и сделать образованными, то они быстро революцию организуют. А вот Африканцев можно и бесплатно учить.
а может он президент Африки?
Леня, его похоже обижали всю жизнь и он решил всем жестоко отомстить.
Китай жёстко нагибает Африку кредитами, а Россия великодушно прощает
Че вцепились то так? Ведь должны же быть и плюсы, ну вот допустим у вас в коллективе есть один негр (а может и эфиоп) Ну согласитесь прикольно иметь такого? Вести во время перекуров разговоры о чунга чанге и кокосах, А женщины те, наверное вообще будут в восторге, захочется "попробовать" черно*опинького, ну? Дамы не против же, на разок? Такими темпами лет через 10 смотришь и губернатор может у нас будет из оных.
Наконец-то отец родной.
ну а че пенсионный возраст поднял, можно и африканцам помочь они на митинги не выходят
Вот пусть негры и голосуют за его приемничка и за ЕР в 2021 г.
Долг им простил, как и многим, своих граждан давит, а чебуреков всяких в страну тащит. Пути отходные готовит.
УГ - Уникальный Геополитик
"Россия-щедрая душа" но не к своему народу.
плох совсем
Бабёшка бросила, ссыкушки Родину предали ...
Чем ему ещё заниматься
Молодец, поднимает демографию. Скоро появятся афро-россиянцы.