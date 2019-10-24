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Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки

, ИА "Амител"
Сейчас в России обучается более 17 тыс. студентов из Африки
Путин даст африканцам бесплатные места в вузах / Фото: Вперёдроссия.рф

Путин даст африканцам бесплатные места в вузах / Фото: Вперёдроссия.рф

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка" заявил, что власти страны подумают об увеличении квоты бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки, сообщает РИА "Новости".

"Сейчас в нашей стране обучается более 17 тысяч студентов из Африки, и ежегодная квота приема на бюджетные места в российских вузах составляет почти две тысячи человек", – сказал Путин.

Между тем, как подчеркнул президент, квоту можно сделать больше. "Подумаем над тем, как увеличить это число", – заверил Путин.

По его словам, важной сферой сотрудничества между Россией и странами Африки является в том числе и подготовка кадров, а также образование.

Ранее Путин рассказал, что Россия простила странам Африки долг в размере 20 млрд долларов.

Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.

В июне 2019 года сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 17%, а шансы получить высшее образование за счет государства уменьшатся на 25%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.10.2019 15:37
- гость -

Будем всяких мумба-юмба учить бесплатно, а за наших детей будут денежку высасывать.

24.10.2019 15:43
Леня

Иногда возникает вопрос....а чекист точно в нашей стране родился?

24.10.2019 15:44
- гость -

Правильное решение. Если своих учить и сделать образованными, то они быстро революцию организуют. А вот Африканцев можно и бесплатно учить.

24.10.2019 15:45
-гость-

а может он президент Африки?

24.10.2019 15:45
- гость -

Леня, его похоже обижали всю жизнь и он решил всем жестоко отомстить.

24.10.2019 15:47
- гость -

Китай жёстко нагибает Африку кредитами, а Россия великодушно прощает

24.10.2019 15:53
- гость -

Че вцепились то так? Ведь должны же быть и плюсы, ну вот допустим у вас в коллективе есть один негр (а может и эфиоп) Ну согласитесь прикольно иметь такого? Вести во время перекуров разговоры о чунга чанге и кокосах, А женщины те, наверное вообще будут в восторге, захочется "попробовать" черно*опинького, ну? Дамы не против же, на разок? Такими темпами лет через 10 смотришь и губернатор может у нас будет из оных.

24.10.2019 15:54
- гость -

Наконец-то отец родной.

24.10.2019 15:56
-гость-

ну а че пенсионный возраст поднял, можно и африканцам помочь они на митинги не выходят

24.10.2019 16:00
- гость -

Вот пусть негры и голосуют за его приемничка и за ЕР в 2021 г.

24.10.2019 16:01
гость

Долг им простил, как и многим, своих граждан давит, а чебуреков всяких в страну тащит. Пути отходные готовит.

24.10.2019 16:05
сноуниггер

УГ - Уникальный Геополитик

24.10.2019 16:06
- гость -

"Россия-щедрая душа" но не к своему народу.

24.10.2019 16:41
- гость -


плох совсем

24.10.2019 16:43
- гость -

Бабёшка бросила, ссыкушки Родину предали ...
Чем ему ещё заниматься

24.10.2019 17:05
сноуниггер

Молодец, поднимает демографию. Скоро появятся афро-россиянцы.

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