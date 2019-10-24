Каменские депутаты хотят избавиться от и.о. главы района Алтайского края

Часть депутатов Каменского районного собрания выразила желание убрать с поста исполняющего обязанности главы района Евгении Гордиенко, сделать это предполагается путем опросного голосования, пишут "Каменские известия".
"Накануне одна треть депутатов, в соответствии с регламентом, внесла вопрос о возложении обязанностей главы Каменского района на заместителя главы администрации Алексея Жихаренко", – пояснил ситуацию руководитель аппарата районного Собрания депутатов Андрей Сиротенко.
Было назначено голосование в порядке опроса. По регламенту глава местных депутатов Виктор Кашицин обязан назначить такое голосование, когда к нему поступает соответствующее ходатайство. Сам Кашицин от комментариев отказался, сославшись на то, что процедура голосования сейчас проходит, и говорить о чем-то можно только по завершению.
Сиротенко тоже отметил, что говорить о ходе опроса преждевременно: "Это только после того, как опрос окончится, то есть в понедельник-вторник. Соответственно, сейчас депутаты уведомлены о данной процедуре, идет голосование".
Алтайские власти пообещали, что будут разбираться в ситуации. "Для нас каменская новость несколько удивительна. Разбираемся в данном вопросе. Ведем диалог со всеми сторонами", – подчеркнул начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.
Как пишет "Банкфакс", если хотя бы 11 депутатов поддержат предложение, то Гордиенко будет лишена полномочий исполняющего обязанности. Депутат АКЗС из Камня-на-Оби Василий Железовский отметил, что поводом для "отстранения" могли стать серьезные проблемы с отопительным сезоном. Кроме того, Гордиенко не смогла организовать взаимодействие с депутатским корпусом.
Напомним, в сентябре 2018 года в ходе внеочередной сессии районного собрания депутатов было решено, что руководство Каменским районом вместо отстраненного от должности Федора Найдена будет осуществлять Евгения Гордиенко, которая занимала пост замглавы района. Найден был отстранен от должности 24 августа решением Октябрьского суда Барнаула – на время проведения следственных мероприятий.
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