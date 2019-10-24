Мать шестерых детей зарезали в Архангельске ради еды и алкоголя

В Архангельске зарезали 33-летнюю мать шестерых детей, подозреваемым в убийстве оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщает РИА "Новости".
Тело женщины с колото-резаными ранениями было обнаружено в магазине, где она работала. Были похищены продукты питания, алкоголь и деньги.
"У убитой осталось шестеро детей, в том числе и младенческого возраста. По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 25-летний мужчина", – рассказали в региональном СК.
Из мест лишения свободы подозреваемый освободился менее года назад.
Сейчас проводятся следственные действия. Назначены экспертизы. Задержанный свою вину не признал. Следствие планирует заключить мужчину под стражу.
Как сообщает агентство со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам, у погибшей есть гражданский муж, который сейчас находится с детьми. Решается вопрос об их дальнейшей опеке.
Комментарии
Будем кормить его
В СССР, такого не было.Ежедневные новости, что сводки Совинформбюро сорок первого года. На гнилом Западе, чтобы такого не было еду и одежду нищим, раздают бесплатно, а здесь кормись как хочешь, убивай пенсионеров, продавцов.... Куда гонит население страны наш царь?
Ваш царь в америке сидит
Дикая страна
- гость -
Ваш царь в америке сидит
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гость, что ты говоришь? Может у тебя в место мозгов в голове гной, что ты совсем ориентацию потерял не видишь, что в стране происходит?
17:56
- гость -
Будем кормить его
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В первую очередь вы будите кормить армию бездельников полицаев которые не следят за недавно освободившимися, а ищут запрещённые картинки вконтактах и преступников там же. Ну и контролируют чтобы про Сказочного никто гадости не писал и не задумал свергнуть его режим.