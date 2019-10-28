Тренды продовольственного рынка определят в Новосибирске

Более 100 производителей и поставщиков продуктов питания, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности из России и СНГ в период с 6 по 8 ноября 2019 года представят продукцию на крупнейшей в восточной части России отраслевой выставке "Сибирская продовольственная неделя". В мероприятиях деловой программы представители бизнеса, власти и эксперты обсудят проблемы развития сетевого ретейла, малоформатной и сельской торговли, проекты по продвижению товаров локальных товаропроизводителей.
"Особенность "Сибирской продовольственной недели" в этом году – расширенная тематика. Если раньше акцент делался на экспонировании продуктов питания и оборудования для предприятий пищевой промышленности, то в этом году участники также представят ингредиенты – сырье, добавки, специи, приправы, а также расходные материалы – упаковку, этикетки, промышленную химию", – отметила руководитель выставки "Сибирская продовольственная неделя" Татьяна Макарова.
Организатор мероприятия – "Сибирская выставочная компания". Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Новую продукцию в Новосибирске представят более 100 ведущих игроков рынка из России, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Среди экспонентов – производитель упаковочного и пищевого оборудования Hualian Machinery, поставщик оборудования для пищевой промышленности "Техно-Сиб", поставщик упаковочного оборудования "Магикон", молокоперерабатывающее предприятие "Экомилк", оптово-распределительный центр "РосАгроМаркет", кофейня "Чашка кофе". Производители Новосибирской области представят свои товары в экспозиции "Сделано у нас".
Как рассказали в компании Hualian Machinery, экспозиция включит новые модели вакуумных массажера и упаковщика. Барнаульская компания "Одиссей Системс" презентует стационарные станции для мойки и дезинфекции пищевого оборудования. "Чашка кофе" поделится опытом развития бизнеса по обжарке кофе и производству десертов. А "Ирбис" устроит бесплатную дегустацию своих безалкогольных напитков.
Главным событием деловой программы мероприятия станет II Новосибирский торговый форум. Среди тем дискуссий – точки роста для розничных сетей и локальных производителей, профилактика незаконного оборота пива, маркировка продукции, концепция развития HoReCa в преддверии молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023.
В работе форума примут участие директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, полномочный министр – советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Ли Цзиньюань, президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Владимир Бурковский, директор вертикали по работе с розничными сетями компании Nielsen Россия Константин Локтев и еще около 70 экспертов.
Актуальным форматом также станет нетворкинг "Центр закупок сетей", где производители смогут познакомиться с коммерческими службами ведущих ретейлеров региона и договориться о выходе товаров в торговые сети.
В фестивальной программе впервые пройдут Сибирский отборочный этап Российского чемпионата бариста 2020, Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ретейлу, Открытый чемпионат Сибири по барменскому мастерству и Сибирский фестиваль кофе. Последний призван поддержать культуру кофе повышенного качества и ориентировать участников на демонстрацию мастерства владения альтернативными методами заваривания кофе вручную.
Ожидается, что за три дня "Сибирскую продовольственную неделю" посетят более четырех тысяч профессионалов отрасли.
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