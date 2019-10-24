Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в Карелии

23 октября во время представления в городе Олонец медведь напал на дрессировщика, сообщает Пятый канал.
На записи, опубликованной в интернете, видно, что некоторое время медведь послушно выполняет команды дрессировщика, но затем хватает его и валит на сцену. Помощник дрессировщика, находившийся в тот момент на сцене, попытался отогнать зверя пинками, но хищник не обратил на него внимания.
Автор видео сообщил, что мужчина остался жив. Какие травмы он получил – неизвестно. От гибели мужчину спасло то, что на медведе был намордник. Все происходило в непосредственной близости к зрителю.
Несмотря на шокирующий инцидент шоу продолжилось.
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