"Битва экстрасенсов" заплатит мужчине 5 тысяч рублей за обвинение в пропаже жены

Шоу "Битва экстрасенсов" по решению суда выплатит жителю Череповца 5 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
Шесть лет назад мужчина обратился в передачу с просьбой помочь найти его пропавшую жену. Представители проекта пообещали, что найдут супругу и приступили к выполнению "магических ритуалов".
По результатам "обрядов" найти виновного в пропаже женщины удалось. "Духи" указали на самого мужчину, несмотря на то, что он обратился за помощью.
Историю, в которой мужа обвинили в пропаже жены, показали по телевизору, и мужчина обратился в суд, чтобы отстоять свою честь. Он запросил компенсацию в размере 5 млн рублей, но суд уменьшил ее до 5 тысяч.
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