Мужчина изнасиловал спящую пьяную 17-летнюю девушку в Горно-Алтайске

Житель Горно-Алтайска обвиняется в изнасиловании 17-летней девушки, сообщает портал "Новости Горно-Алтайска".
17-летняя девушка пришла в гости к супружеской паре и вместе с ними распивала спиртное. После застолья она решила остаться с ночевкой.
33-летний хозяин дома воспользовался тем, что гостья уснула и изнасиловал ее.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей". Его задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших его совершению.
Комментарии
Жена еще крепче спала, чем девушка.
В 17 лет не рано бухать то?....
По мере выпитого ноги сами пошли в пляс \../ ))))
Трахуна на кол. А предкам 17-летней соплюхи грамоту дадут?
"Чебурашка, как прошёл твой День рождения?
-Да, как обычно, все перепились и пере..сь.
- А кто был?
-Ну, я и Гена..."
Дикая страна