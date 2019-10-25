Дорога в школу. Фотографии барнаульского пустыря, где мужчина напал на школьницу

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Не успела отгреметь новость о жестоком убийство школьницы в Саратове, как в Барнауле неизвестный мужчина напал на девочку, когда та шла на учебу. Происшествие случилось на пустыре у Павловского тракта – между кварталом Дружный и старой "Лентой". Мужчина попытался утащить школьницу в заросли, однако она сумела вырваться и убежать.
СУ СК по Алтайскому краю проводит доследственную проверку, составлен фоторобот напавшего со слов подростка. Стоит отметить, что школа расположена в непосредственной близости от зарослей, и несколько родителей рассказали в соцсетях, что дети часто ходят через них в школу.
Фотокорреспондент amic.ru прогулялась по пустырю и отметила, что место действительно жуткое. Осенью, когда опала листва, здесь видно весь мусор и шалаши бездомных. Летом же все спрятано за зеленью, и в чаще, где трава выше человеческого роста, может произойти все что угодно.
Жители надеются, что когда-нибудь эту территорию приведут в порядок и она станет безопасной.
Комментарии
Жители надеются, что когда-нибудь эту территорию приведут в порядок и она станет безопасной.
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Можно хоть 100 лет надеяться, что порядок сам собой наступит, но этого не случится. Хотите порядок? Научитесь спрашивать с властей (нанятых вами) их работу.
что вы хотите, это же не центр, сюда туристов не повезут
а жителям этого района вместе с детьми выйти на субботник и убрать весь этот хлам,совместно с администрацией района продумать что можно сделать,чтобы дорога была безопасной,что ждать от кого то милостей,ведь в ранешние годы выходили на субботники дворами,улицей,приводил в порядок территорию и общались: кто пироги принес,кто чай,и было приятно,что чистота и общение.