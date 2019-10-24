Мобильное устройство по сбору мусора успешно прошло испытание на реке Барнаулке

Устройство, созданное барнаульцем Виталием Аверьяновым, успешно прошло испытание на реке Барнаулке, сообщает администрация Барнаула.
✅ Устройство для сбора мусора успешно прошло испытание на реке Барнаулке . Мобильную установку создал Виталий Аверьянов, работающий в Барнаульской теплосетевой компании. . Свой проект "Мобильная установка для сбора мусора на малых реках" он представил на всероссийском конкурсе Росмолодежи, который проходил в рамках форума ТИМ "Бирюса" в прошлом году. Проект получил высокую оценку экспертов и грантовую поддержку. . На средства гранта на Барнаулке было установлено поверхностное мусороулавливающее оборудование, которое не создавало препятствий для перемещения рыбы. Дважды в неделю проводилась его очистка. . С мая по октябрь из Барнаулки выловлено около 5 т мусора, при этом половину составили ПЭТ-отходы, которые отправлены на вторичную переработку. Также в уловителях находят строительный мусор, обрезки деревьев, трупы животных и др. отходы. Таким образом мобильная установка позволяет защитить Обь от мусора, поступающего по Барнаулке. . ❗ Устройство показало свою экологическую эффективность и, по информации экспертов конкурсной комиссии по выдаче грантов Росмолодежи, будет рекомендовано для очистки малых рек в других городах России. . Источник: barnaul.org . . . #Барнаул #администрацияБарнаула #рекаБарнаулка #сбормусора #очисткарекибарнаулки #экология #Барнаулка
Устройство для улавливания мусора устанавливается на реке и не мешает проходу рыбы. Два раза в неделю его вычищали и за пять месяцев работы удалось собрать около 5 тонн мусора.
Изобретение показало свою эффективность и будет рекомендовано для установки на малых реках в других городах России.
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