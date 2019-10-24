Ученикам второго класса в Тюмени предложили нарисовать антиэкстремистские листовки

Ученикам второго класса школы №67 в Тюмени предложили нарисовать листовки по антиэкстремистским и антитеррористическим темам.
После выполнения задания планируется провести конкурс детских рисунков.
Все бы ничего, но дети не знают таких слов, а родители не понимают, как объяснить школьникам их значение. Учитель, который решил организовать конкурс, просто выложил объявление в родительский чат и не объяснил, как именно нужно выполнять задание.
"Вот что такое экстремизм для ребенка, который учится во втором классе? Не каждый старшеклассник разбирается в этом", — задаются вопросом родители школьников.
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