Итоги проекта по благоустройству общественных территорий подвели в Барнауле

Фото: Barnaul.org
Облагораживание общественных территорий в рамках проекта "Жилье и городская среда" обсудили на выездном совещании, которое провел заместитель главы города Барнаула, сообщает пресс-служба администрации.
В этом году жители выбрали три площадки: сквер на Панфиловцев, 22 и два участка аллеи по улице Георгия Исакова.
По аллее между улицами Малахова и Матросова заменили бортовые камни, смонтировали освещение, добавили парковки, отреставрировали газон и высадили 64 новых дерева. Также по улице Георгия Исакова смонтировали первую велосипедную дорожку.
В сквере на
ул.Панфиловцев, 22, при осуществлении работ по благоустройству в этом году были выполнены укладка плиточного покрытия, устройство парковок, замена бортовых камней, посадка 23 деревьев. Также здесь установили первый в городе пешеходный фонтан.
"Выполненные работы на всех трех объектах можно оценить положительно. Для нас важно, что люди поверили в то, что программа по благоустройству общественных территорий – живая, что она помогает воплотить хорошие проекты. Барнаульцы видят положительные результаты и поэтому принимают активное участие в голосовании. Завтра пройдет заседание комиссии, которая рассмотрит порядка 60 объектов, после чего через несколько дней начнется Интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году", — отметил Вячеслав Франк.
Благоустройство выполнила ООО "Барнаульское ДСУ-4". Общая стоимость работ составила 108, 1 млн рублей.
Комментарии
Запилите обзор тех мест, которые сделали в прошлом году. Не просела ли драгоценная плиточка где.