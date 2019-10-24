Житель алтайского села приехал в гости к пожилой матери и жестоко зарезал ее

47-летний житель Советского района обвиняется в убийстве собственной матери, сообщает Следком по Алтайскому краю.
В июле 2019 года мужчина приехал в Бийск в гости к своей пожилой матери. Отметить встречу родственники решили распитием спиртных напитков.
В ходе застолья между матерью и сыном произошел конфликт. Обвиняемый взял в руки два ножа и не менее 14 раз ударил пенсионерку в область жизненно-важных органов.
От полученных повреждений 75-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном, утверждая, что умысла на убийство у него не было. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
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