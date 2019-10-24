Фотографии 70-летней дамы, которая выглядит не хуже молодых девушек, обсуждают в Сети

В интернете обсуждают фотографии 70-летней Нормы Уильямс, которая доказывает, что в любом возрасте можно выглядеть отлично.
Женщина утверждает, что чувствует себя лучше, чем когда-либо и выглядит лучше, чем в 20 лет. Секрет ее красоты прост: здоровое питание и физическая активность.
Регулярные занятия спортом помогают ей контролировать вес. При этом она старается придерживаться здорового питания. Основные продукты в рационе Нормы — овощи, фрукты и орехи. Она призналась, что очень любит оливковое масло и добавляет его практически во все блюда.
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