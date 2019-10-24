Алтайского депутата Николая Герасименко лишили неприкосновенности

Депутаты Госдумы 24 октября поддержали инициативу о снятии неприкосновенности с члена комитета по охране здоровья Николая Герасименко, сообщает "Российская газета".
Народного избранника привлекут к административной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.
"Дать согласие на лишение неприкосновенности Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях", – сказано в документе.
Постановление Госдумы будет направлено генпрокурору России.
За совершенное правонарушение Герасименко грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
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