Рената Литвинова раскритиковала фильмы Marvel и похвалила нового "Джокера"

Актриса и режиссер Рената Литвинова поддержала волну критики в сторону фильмов студии Marvel, сообщает lenta.ru
На своей странице в Instagram она назвала кинокомиксы "киношным фаст-фудом".
"Для меня фильм - это искусство, это катарсис, это личная история, и первопричина - не деньги. Я за кино от Скорсезе, Копполы и Тодда Филлипса. Можно снимать фильмы с большим бюджетом, собирать кассу и при этом пытаться высказаться, рассказать свою личную версию мира", - написала артистка.
Литвинова пояснила, что не смотри фильмы Marvel, потому что ей жалко тратить на них время. При этом она похвалила режиссера нового "Джокера", который также является персонажем комиксов.
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