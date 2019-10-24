В Instagram появился аккаунт единственного в России корги-полицейского

В Instagram появился аккаунт "Рыжий Полицейский" — профиль единственной в России полицейской собаки породы вельш-корги-пемброк.
Пес по кличке Рыжий был питомцем младшего инспектора-кинолога и хозяйка решила приобщить его к службе. Аттестацию корги получил в 2013 году. Сейчас он служит в транспортной полиции в Нижнем Новгороде.
"Он хоть и не задерживает преступников, но славится отменным обонянием и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида. Кстати, именно поэтому ему продлили контракт на один год, в то время как обычно собаки уходят "на пенсию" в восемь лет", — рассказали в полиции.
Через год Рыжий уйдет на заслуженную пенсию, но вполне вероятно, что удачный эксперимент новгородских полицейских проложит путь коротколапым защитникам правопорядка на массовую службу.
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