Ученые на примере показали, чем для здоровья опасна сидячая работа

Британские ученые создали куклу по имени Эмма, которая показывает, как меняется человек после 20 лет сидячей работы, сообщает РИА "Новости".
Специалисты провели опрос среди офисных работников европейских стран и выяснили, какими заболеваниями они страдают чаще всего. Все они отразились на кукле.
Эмма страдает от болей в глазах, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока, и нарушением осанки. У нее слабые мышцы, сыпь на руках и опухшие запястья. Кроме того, она имеет лишний вес и волосы в носу и ушах.
"Если мы не сделаем с этим что-нибудь, то такой образ жизни полностью изменит то, как мы выглядим", – сказал один из авторов проекта Уильям Хайэм.
Комментарии
спортзал в помощь. Заряд бодрости с утра (ну или вечером)...
волосы в носу и ушах от сидячего образа? хм..