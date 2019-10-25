В Алтайском крае 25 октября выпадет мокрый снег

Пасмурная и прохладная погода ожидается в Алтайском крае в пятницу, 25 октября, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +3°C до +8°C, ночью – от -4°C до +1°C. На большей части территории региона выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем.
Сохранится сильный ветер, временами его порывы будут достигать до 22 м/с. На дорогах будет сильная гололедица.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +3°C до +5°C, в темное – от 0°C до -2°C. Пройдет мокрый снег с дождем. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 18 м/с.
Ранее синоптики дали долгосрочный прогноз погоды. По их оценкам, температура воздуха в ноябре будет на уровне нормы.
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