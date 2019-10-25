Эксперты рассказали, почему стоит есть тыкву и в чем ее польза

Тыква обладает массой полезных качеств и считается идеальным диетическим овощем, который люди употребляют уже много тысяч лет, пишет "Медикфорум".
Тыква — идеальный диетический продукт для худеющих. На 100 граммов этого овоща приходится 28 ккал. Кроме того, в ее составе много полезных минералов и элементов: бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР. Также в ней есть калий, кальций, магний, фтор, цинк, медь, марганец, кобальт, железо, натрий и фосфор.
Она полезна для сердечно-сосудистой системы и при заболеваниях ЖКТ, например, гастрите и язве желудка — в этом помогает калий и грубые пищевые волокна.
Кроме того, этот осенний овощ может задерживать процессы старения, поскольку его употребление благотворно сказывается на состоянии кожи и волос.
Не меньшей пользой обладают семена тыквы. В них много витаминов C, Е, A и K. Особенно ценен в этой "азбуке" витамин Е, мощный антиоксидант, который укрепляет иммунитет. А по микроэлементам семечки — вообще продукт уникальный. По содержанию цинка они уступают только устрицам. В них много фосфора, магния и марганца. Примерно в 60-70 граммах содержится его суточная норма для взрослого человека. Также они являются профилактическим средством от гельминтов.
Можно задуматься и об использовании тыквенных листьев, поскольку они считаются отличным средством народной медицины. К примеру, избавляют от косметологических проблем.
Обязательно стоит употреблять тыквенный сок, который тоже обладает пользой — помогает в кроветворении.
Наиболее полезно есть тыкву в сыром виде, ведь ее состав очень богат минералами и элементами, и все полезные вещества будут нетронутыми в таком случае. После термической обработки польза овоща во многом теряется. По полезности на первом месте сырая, на втором — приготовленная в духовке, а на третьем — вареная.
Однако не стоит забывать, что при всех своих полезных свойствах тыква имеет и противопоказания. Ее нужно с большой осторожностью употреблять людям с диабетом, поскольку в ней очень много сахаров.
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