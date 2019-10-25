Под Барнаулом появится новый коттеджный поселок

В селе Фирсово, расположенном в 10 км от Барнаула, создадут еще один коттеджный поселок, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Из данных публичной кадастровой палаты следует, что территория размежевана на участки для индивидуального строительства. Их свыше 50.
А недавно появилось объявление о продаже 200 соток территории на месте, который должен стать частью нового коттеджного поселка. Он получит название "Фирсово заречье", утверждает владелец земли.
С одной стороны, от нее стоят уже построенные коттеджи, а с другой – лес. Удаленность от Правобережного тракта составляет один километр.
Нынешний собственник приобрел землю в 2009 году. Сейчас она представляет собой пустырь. На ней можно разместить порядка 30 коттеджей. За территорию автор объявления планирует получить 5 млн рублей.
Комментарии
Барнаул превращается из города в большое село. Люди понаехавшие в Барнаул с деревень очень быстро понимают, что в квартирах им жить не нравится вот и застроили всё вокруг.
Там зона затопления
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