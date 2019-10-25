Алтайское УФАС рассудило спор за бренд "Фирсова Слобода"

Антимонопольщики вынесли свой вердикт по спору двух компаний за право использования бренда "Фирсова Слобода", сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.
ООО "Фирсова Слобода" зарегистрировало товарный знак "Фирсова Слобода Firsova Sloboda" и попыталось запретить компании "АН "Дом" его использовать.
Но второй участник посчитал такие действия незаконными и настаивал, что еще до регистрации компании-истца он вложил средства в рекламу и сделал бренд узнаваемым.
Для защиты своих прав он обратился в региональное управление УФАС. Антимонопольщики подтвердили его право на использование бренда, а ООО "Фирсова Слобода" признали нарушителем правил честной конкуренции.
По итогам расследования установлено, что обе компании оказывают агентские услуги в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории поселков Фирсова Слобода.
При этом второй участник при регистрации товарного знака "Фирсова Слобода" знал, что конкурент использует его в своей рекламе.
Из этого антимонопольщики сделали вывод, что новый игрок на рынке сделал это специально для получения преимущества над конкурентом.
"Рассылка агентству недвижимости претензионных писем с требованиями о прекращении использования обозначения "Фирсова Слобода", схожего с зарегистрированным товарным знаком, также направлена на получение преимуществ в предпринимательстве, так как действия по запрету на оказание услуг под известным брендом, лишают конкурента возможности работать на данном рынке малоэтажной застройки", – уточняет пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.
В связи с этим решается вопрос о привлечении ООО "Фирсова Слобода" к административной ответственности.
На основании этого решения антимонопольщиков ООО "АН "Дом" может подать жалобу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительной регистрацию товарного знака.
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