Министр экономики Японии подал в отставку после "золотого" скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку утром 25 октября, сообщает RT.
Это произошло на фоне скандала, связанного с его избирательной кампанией в парламент. СМИ уличили руководителя Минэкономики в подкупе избирателей.
Они выяснили, что перед выборами он раздавал "золотые предметы" в округах, от которых он избирался.
Напомним, ранее жену президента Украины Владимира Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии.
Комментарии
перед выборами он раздавал "золотые предметы"
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У нас ЛДПР пачки гречки раздает, блокнотики и кепки.
где то в параллельной вселенной...