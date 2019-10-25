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Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле

, ИА "Амител"
По данным очевидцев, за рулем автомобиля был пожилой мужчина

На месте происшествия работают полиция и спасатели / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле на пересечении улиц Юрина и Покровской водитель на автомобиле Daewoo Matiz сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Там дедушка лет 60-70 слегка зацепил такую же бабушку", – сообщают очевидцы.

О состоянии пострадавшей пока неизвестно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

25.10.2019 09:52
- гость -

Почти ежедневно кого-то сбивают на переходах Когда это уже прекратится !???!?!?

25.10.2019 09:55
гость

дедушка сбил бабушку

Ну это естественный отбор. Так, естественным путем, количество бабушек на пешеходном переходе и дедушек за рулем становится меньше.

25.10.2019 09:55
- гость -

По данным очевидцев, дедушка сбил бабушку


ну теперь придется жениться

25.10.2019 09:56
- гость -

а ведь там светофор есть...

25.10.2019 09:57
гость

Этот естественный отбор касается не только бабушек с дедушками, он применяется ко всем неадекватным пешеходам и водителям, на какое то время освобождая от них дороги

25.10.2019 10:00
- гость -

Те кто вечно орет: "больше нерегулируемых пешеходных переходов! большеее! Надо не каждые 150 метров на Юрина, а каждые 50!!"
Что же вы молчите?

25.10.2019 10:02
- гость -

Когда это уже прекратится !???!?!?
-------------

Никогда. И водителей, и пешеходов полно которые никуда не смотрят. Город большой, они будут друг с другом встречаться. А вот сократить количество таких дтп легко и просто. Есть нерегулируемый пешеходный переход - должен быть и лежачий полицейский. Нет лежачего полицейского - не должно быть и перехода.

25.10.2019 10:08
- гость -

мерзкая погода, все бликует, люди все в черном, фары слепят, народ бдите!

25.10.2019 10:14
- гость -

старики куда вы претесь в такую погоду?

25.10.2019 10:16
гость

Тем более за рулем. Куда поехал дед? Или ему еще нет 65 и он поехал на работу?

25.10.2019 10:17
БарнАулец

Чинушки городское освещение выключают когда ещё темно
И включают уже поздно
Если вам нужна экономия ночью эти минутки уменьшите
(когда все спят а фонари горят)

25.10.2019 10:18
- гость -


25.10.2019 10:16
гость
Как куда ехал? Познакомиться с бабушкой!

25.10.2019 10:21
- гость -

Я начинаю волноваться за "Пионера" (адвоката водятлов). С ним всё в порядке? Жив?

Где его комментарии про то что нужно вертеть головой и про чувство самосохранения, и про то что жизнь одна.
Просто я переживаю за него.

25.10.2019 10:23
Cправедливый

Сегодня по Юрина ехал в сторону Островского после Малаховского кольца, на втором пешеходном переходе на горке тоже чуть пешехода не сшиб! Хорошо еду всегда там медленно, т.к. слева на дорогу всегда выскакивают с пригорка пешеходы. Темно, дождь, фары бликуют. По встречной одной полосе пробка вечно, редко кто останавливается перед пешеходником, обычно все друг к другу прилипают, соответственно пешеходов не видно, особенно в темной одежде! Пешеходы,будьте внимательны и осторожны!

25.10.2019 10:24
Гость

Для 25.10.2019 10:02
- гость -

Не сократится кардинально кол-во ДТП при наличии лежачих полицейских. На примере сегодняшнего ДТП. Проезжал мимо - видел: стояла после перехода метрах в трех в свое полосе, cледов удара на этой табуретке было незаметно, значит у Daewoo Matiz - скорость была маленькая. Просто не заметил в этой слякоти пешехода. Если бы было нормальное освещение пешеходных переходов - не было бы аварии. А если наложить искусственных неровностей и не раскрасить в светоотражающий цвет, да еще и фрнари не поставить - аварий в разы больше будет.

25.10.2019 10:27
- гость -

Я всегда уверенно переходил дорогу по нерегулируемому переходу! До тех пор пока сам не сел за руль. Теперь стараюсь переходить только на светофоре...

25.10.2019 10:32
АБОРИГЕН

21 век на дворе а в России до сих пор не научились делать безопасные нерегулируемые пешеходные переходы.

25.10.2019 10:38
- гость -

а где главная вонючка по данной теме?

25.10.2019 10:39
гость

Ну тут пункт 10.1. ПДД водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
При плохой видимости обязан снижать скорость вплоть до остановки. Не видишь, не едь, это закон. Если бы было нормальное освещение можно было бы ехать с другой скоростью, а в данном случае нельзя ехать со скоростью, которая не позволяет заметить в этой слякоти пешехода. Просто возможность замечания пешехода у разных водителей разная и некоторые водители свои возможности явно переоценивают. Причем сильно.

25.10.2019 10:41
- гость -

По Юрина, самый короткий перегон между остановками ОТ, именно там: ПУ-35 - БШЗ. Я это расстояние прохожу за 3 минуты. ЗАЧЕМ ТАМ 3!!!! ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА???? Перенесите остановку ближе к покровской и уберите этот иди_отский переход!

25.10.2019 10:52
- гость -


25.10.2019 10:24
Гость
Дело в том, что искусственная неровность не является панацеей от всех бед. Проезжая по дороге с неровностью, водитель в первую очередь смотрит на нее при проезде, а потом на пешеходный переход и это так же отвлекает водителя. Автомобили экстренных служб тоже едут с меньшей скоростью, что увеличивает время в пути. Пассажиры городского транспорта тоже ощущают эти кочки.

25.10.2019 11:09
Отчаянная

25.10.2019 09:56
- гость -
а ведь там светофор есть...


Светофор же на перекрестке, а чуть дальше к Малахова нерегулируемый переход и по утрам там нередко пешеходы ходят. Я там сегодня крадучись ехала - сумерки, дождь, фары встречных машин - пешеходов при таких условиях крайне сложно разглядеть.

25.10.2019 11:12
гость

25.10.2019 11:09
Отчаянная
Я там сегодня крадучись ехала

Все правильно, пункт 10.1 ПДД. А то и вообще остановится требуется если ничего разглядеть невозможно

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