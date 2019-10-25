Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле

На месте происшествия работают полиция и спасатели / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле на пересечении улиц Юрина и Покровской водитель на автомобиле Daewoo Matiz сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".
"Там дедушка лет 60-70 слегка зацепил такую же бабушку", – сообщают очевидцы.
О состоянии пострадавшей пока неизвестно.
Комментарии
Почти ежедневно кого-то сбивают на переходах Когда это уже прекратится !???!?!?
дедушка сбил бабушку
Ну это естественный отбор. Так, естественным путем, количество бабушек на пешеходном переходе и дедушек за рулем становится меньше.
По данным очевидцев, дедушка сбил бабушку
ну теперь придется жениться
а ведь там светофор есть...
Этот естественный отбор касается не только бабушек с дедушками, он применяется ко всем неадекватным пешеходам и водителям, на какое то время освобождая от них дороги
Те кто вечно орет: "больше нерегулируемых пешеходных переходов! большеее! Надо не каждые 150 метров на Юрина, а каждые 50!!"
Что же вы молчите?
Когда это уже прекратится !???!?!?
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Никогда. И водителей, и пешеходов полно которые никуда не смотрят. Город большой, они будут друг с другом встречаться. А вот сократить количество таких дтп легко и просто. Есть нерегулируемый пешеходный переход - должен быть и лежачий полицейский. Нет лежачего полицейского - не должно быть и перехода.
мерзкая погода, все бликует, люди все в черном, фары слепят, народ бдите!
старики куда вы претесь в такую погоду?
Тем более за рулем. Куда поехал дед? Или ему еще нет 65 и он поехал на работу?
Чинушки городское освещение выключают когда ещё темно
И включают уже поздно
Если вам нужна экономия ночью эти минутки уменьшите
(когда все спят а фонари горят)
25.10.2019 10:16
гость
Как куда ехал? Познакомиться с бабушкой!
Я начинаю волноваться за "Пионера" (адвоката водятлов). С ним всё в порядке? Жив?
Где его комментарии про то что нужно вертеть головой и про чувство самосохранения, и про то что жизнь одна.
Просто я переживаю за него.
Сегодня по Юрина ехал в сторону Островского после Малаховского кольца, на втором пешеходном переходе на горке тоже чуть пешехода не сшиб! Хорошо еду всегда там медленно, т.к. слева на дорогу всегда выскакивают с пригорка пешеходы. Темно, дождь, фары бликуют. По встречной одной полосе пробка вечно, редко кто останавливается перед пешеходником, обычно все друг к другу прилипают, соответственно пешеходов не видно, особенно в темной одежде! Пешеходы,будьте внимательны и осторожны!
Для 25.10.2019 10:02
- гость -
Не сократится кардинально кол-во ДТП при наличии лежачих полицейских. На примере сегодняшнего ДТП. Проезжал мимо - видел: стояла после перехода метрах в трех в свое полосе, cледов удара на этой табуретке было незаметно, значит у Daewoo Matiz - скорость была маленькая. Просто не заметил в этой слякоти пешехода. Если бы было нормальное освещение пешеходных переходов - не было бы аварии. А если наложить искусственных неровностей и не раскрасить в светоотражающий цвет, да еще и фрнари не поставить - аварий в разы больше будет.
Я всегда уверенно переходил дорогу по нерегулируемому переходу! До тех пор пока сам не сел за руль. Теперь стараюсь переходить только на светофоре...
21 век на дворе а в России до сих пор не научились делать безопасные нерегулируемые пешеходные переходы.
а где главная вонючка по данной теме?
Ну тут пункт 10.1. ПДД водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
При плохой видимости обязан снижать скорость вплоть до остановки. Не видишь, не едь, это закон. Если бы было нормальное освещение можно было бы ехать с другой скоростью, а в данном случае нельзя ехать со скоростью, которая не позволяет заметить в этой слякоти пешехода. Просто возможность замечания пешехода у разных водителей разная и некоторые водители свои возможности явно переоценивают. Причем сильно.
По Юрина, самый короткий перегон между остановками ОТ, именно там: ПУ-35 - БШЗ. Я это расстояние прохожу за 3 минуты. ЗАЧЕМ ТАМ 3!!!! ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА???? Перенесите остановку ближе к покровской и уберите этот иди_отский переход!
25.10.2019 10:24
Гость
Дело в том, что искусственная неровность не является панацеей от всех бед. Проезжая по дороге с неровностью, водитель в первую очередь смотрит на нее при проезде, а потом на пешеходный переход и это так же отвлекает водителя. Автомобили экстренных служб тоже едут с меньшей скоростью, что увеличивает время в пути. Пассажиры городского транспорта тоже ощущают эти кочки.
25.10.2019 09:56
- гость -
а ведь там светофор есть...
Светофор же на перекрестке, а чуть дальше к Малахова нерегулируемый переход и по утрам там нередко пешеходы ходят. Я там сегодня крадучись ехала - сумерки, дождь, фары встречных машин - пешеходов при таких условиях крайне сложно разглядеть.
25.10.2019 11:09
Отчаянная
Я там сегодня крадучись ехала
Все правильно, пункт 10.1 ПДД. А то и вообще остановится требуется если ничего разглядеть невозможно