Барнаул проверили на готовность к отопительному сезону

Барнаул получил паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, сообщается на официальном сайте города.
С 21 по 24 октября в Барнауле специалисты Ростехнадзора проверяли готовность краевой столицы к отопительному сезону. На основании акта проверки от 24 октября городу выдан паспорт готовности к предстоящим холодам.
В городском комитете по газификации и энергоресурсам подчеркнули, что в Барнауле была проведена своевременная и качественная подготовка всей коммунальной инфраструктуры.
"Были выполнены ремонтные работы на всех теплоисточниках города, проведены гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования, обеспечены нормативные запасы топлива на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, муниципальных и ведомственных котельных", — отметили в мэрии.
Напомним, отопительный сезон стартовал в Барнауле 25 сентября. Первыми обогрели дошкольные учреждения. Отопление социально значимых объектов осуществляется в приоритетном порядке.
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