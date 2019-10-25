В селе Курья проходит чин освящения храма Знамения Пресвятой Богородицы

Храм в родном селе Калашникова / Фото: amic.ru Екатерина Смолихина
В селе Курья — малой родине знаменитого алтайского оружейника Михаила Калашникова — в пятницу, 25 октября, проходят торжественные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения изобретателя.
Утром состоялся чин освящения храма Знамения Пресвятой Богородицы. Его совершают пять архиереев Алтайской митрополии: митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Заринский Серапион, епископ Славгородский и Каменский Всеволод и епископ Бийский и Белокурихинский Серафим.
Знаменский храм открыт после реставрации. Проект уникален тем, что для оформления здания использованы работы колыванских камнерезов. Среди изделий Колыванского завода — престол с мозаичными иконами по периметру на евангельские темы, жертвенник из ревневской яшмы, горнее место, пять больших мозаичных икон, центральный аналой с сенью, а также плитка из гранита, отмечается на официальном сайте Алтайского края.
Иконостас для храма выполнен в мастерской "Палехский иконостас" в Ивановской области. На звоннице установлен ансамбль из семи малых колоколов и главного колокола — благовеста, изготовленного мастерами города Воронежа. В нижней части храма, под алтарем, располагается небольшое помещение — музей, где посетители могут увидеть прежний вид кладки храма.
В юбилейных мероприятиях принимают участие дочь Михаила Калашникова Елена Михайловна, зампреды правительства Алтайского края Виталий Снесарь и Денис Губин, региональный министр культуры Елена Безрукова и депутат Госдумы Даниил Бессарабов.
Приехали в Курью и гости из разных регионов, в том числе представитель Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ Владимир Бойко, Герой России, ответственный секретарь правления Российской ассоциации Героев Андрей Морозов, Герой Советского Союза, генерал-майор Александр Солуянов, генеральный директор акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой и другие.
Гости посетят освященный храм, возложат цветы к бюсту Михаила Калашникова. Также пройдет обзорная экскурсия по трем разделам экспозиции мемориального музея: "Алтайский парень", "Человек-автомат", "Человек-легенда".
Для жителей и гостей села подготовлен праздничный концерт, который пройдет в зрительном зале Курьинского культурного центра. Рядом с музеем алтайского изобретателя работает интерактивный экспозиционный комплекс "Мир увлечений конструктора Калашникова".
Храм в честь иконы Божией Матери "Знамение" в селе Курья был построен и освящен в 1909 году. Именно в этом храме крестили маленького Михаила. В 1936 году был закрыт и использовался как зернохранилище, позже здесь располагался Дом культуры. В 80-е годы объект взяло под охрану государство, признав памятником архитектуры. В 2012 году здание храма было передано Церкви для совершения в нем богослужений. С 2014 года проводились масштабные восстановительные работы.
Комментарии
Стесняюсь спросить, а "центральный аналой" - это то, что я думаю?
Праздник в храме по поводу оружейника? Что же будет дальше, они оружию начнут поклонятся?
Бузову пригласят?
Шнурова. а вобще,мне детей жалко.Это ж надо было детям так мозги промыть.