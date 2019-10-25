Ребенок провалился в люк на глазах у матери в Татарстане. Видео

Случай с падением ребенка в водопроводный колодец попал на видео. Ролик опубликован в группе "Набережные Челны Life" в соцсети "ВКонтакте".
Как видно на записи, мальчик становится на закрытый люк. На глазах у матери крышка переворачивается, и малыш падает. Женщине при помощи прохожих удается достать сына.
Автор видео утверждает, что инцидент случился в Татарстане. О здоровье ребенка пока ничего не сообщают.
Как уточняет РИА "Новости", по факту появления ролика региональная прокуратура проводит проверку. Если факт падения подтвердится, правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц коммунальных служб.
Комментарии
Да обходите вы эти люки и детей научите. Ну далеко не первый раз же. Будто от шага в сторону у вас что-то отвалится.
25.10.2019 09:52
- гость -
Это если ты их заметил, тогда обойдёшь.
25.10.2019 09:52
- гость -
Трудно не заметить, если смотришь, куда идёшь.
Абориген, ты никогда не смотришь, куда и во что наступаешь?
фигасе, она этот люк как подушу откинула. он килограмм 20 весит. или сколько, кто знает? Помню достаточно тяжело его не то что поднять, а сдвинуть.
25.10.2019 10:58
- гость -
Шоковое состояние у матери. Думаю, она и сама не заметила веса крышки. Реакция у мамы быстрая и правильная. Надеюсь все хорошо закончилось. Ребенок теперь люки стороной обходить будет!
25.10.2019 10:58
- гость -
фигасе, она этот люк как подушу откинула. он килограмм 20 весит. или сколько, кто знает? Помню достаточно тяжело его не то что поднять, а сдвинуть.
материнский инстинкт никто не отменял.