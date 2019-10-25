Королева Великобритании утвердила дату проведения Brexit

На прошлой неделе ситуация с Brexit (выходом Великобритании из Евросоюза) балансировала между решающими переговорами и непредсказуемыми выборами, которых многие ожидают в ближайшее время. В понедельник Британия и Европейский Союз объявили, что переговоры можно охарактеризовать как "слабые", поскольку британское правительство пыталось отвлечь внимание от вопроса Brexit с помощью речи королевы Елизаветы II.
Великобритания планирует покинуть Европейский Союз 31 октября 2019 года. Саммит ЕС, который проходил в четверг на прошлой неделе, считался одной из последних возможностей одобрить соглашение о выходе Великобритании в этот срок.
В последние дни переговоры по Brexit активизировались, поскольку лидеры Британии и Ирландии увидели "дорогу" к соглашению. Технические команды, представляющие Великобританию и Евросоюз, работали до конца недели, но в понедельник обе стороны объявили о существенных разногласиях между их позициями.
Открытие парламента, как правило, является ежегодным мероприятием, но в контексте хаотичных настроений в связи с Brexit в стране, Елизавета ІІ не произносила речи более двух лет. Это самый длинный период за последние три столетия.
В Лондоне на церемонии королева выступила с речью, в которой изложила амбициозную, но, по мнению критиков, невозможную законодательную правительственную программу, которую подготовил Борис Джонсон. Речь королевы стала подготовительной частью к саммиту лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.
Британский парламент должен провести субботнее заседание на этой неделе впервые после Фолклендской войны 1982 года, чтобы принять решение о следующих шагах после саммита. Согласно сообщениям средств массовой информации на пленарном заседании в четверг, на заседании Совета по правовым вопросам Европейского парламента может быть одобрено соглашение о Brexit.
Комментарии
Подписывай,старуха,соглашение о выходе.Притомили уже,гоод демн ит!
Еще выходить будут года три.