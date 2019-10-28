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Где Прусакова обогнала Романенко и уступила Аганову. На Алтае составили рейтинг депутатов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Эксперты оценили работу со СМИ и соцсетями, ресурсность и лоббизм

В парламенте Алтайского края 68 депутатов, но далеко не всех из них можно назвать политиками. Пока одни отсиживаются на последних рядах, другие "рвут меха". Кто-то делает это публично и мелькает в СМИ, кто-то решает свои вопросы деньгами и личными связями. Эксперты (журналисты, политологи и политтехнологи) оценили, насколько каждый из народных избранников работает с журналистами, общается с населением лично и в соцсетях, имеет ли влияние на элиты (и политические, и экономические), ресурсные и лоббистские возможности. Рейтинг избираемости депутатов Алтайского краевого Заксобрания составил Алтайский центр политического консалтинга. А теперь подробнее о том, что у ярой коммунистки Марии Прусаковой получается лучше, чем у главного алтайского единоросса, главы АКЗС Александра Романенко, а также в чем оба уступают ныне единороссу, а ранее справедливороссу Дмитрию Аганову.

Самые-самые

Эксперты ранжировали депутатов по шести показателям.

"Эксперты оценивали мастерство депутатов в области ведения публичной борьбы, в том числе во время избирательной кампании: опыт работы с избирателями, присутствие в медийном поле, степень взаимодействия со СМИ, ведение аккаунтов в социальных сетях. Неэлекторальный индекс дал возможность оценить степень влияния депутатов АКЗС, наличие или отсутствие договоренностей с властью, партиями и бизнес-элитами края, самодостаточность и владение необходимыми ресурсами для переизбрания", – пояснил автор рейтинга, глава центра политического консалтинга, политтехнолог Константин Лукин.

Как видим, в топе рейтинга представители всех четырех фракций в АКЗС. Лидером рейтинга (итоговый индекс, сведенный из всех шести показателей, представленных на картинке) стал председатель парламента, глава регионального отделения "Единой России" Александр Романенко. У него лучший результат по работе со СМИ, взаимодействию с элитами и лоббистскими возможностями, что вполне логично для его должности. На втором месте глава алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова (лидирует в работе со СМИ, избирателями и соцсетями, но имеет значительно меньше ресурсных и лоббистских возможностей). В АКЗС она одна из самых главных оппозиционеров. Замыкает тройку единоросс и глава медиахолдинга "Сибирская медиагруппа" Андрей Абрамов (руководит несколькими электронными изданиями и ТВ в регионе, за счет чего имеет ресурс и доступ к СМИ).

На четвертом месте самый богатый депутат краевого парламента Дмитрий Аганов. Но эксперты высоко оценили не только его ресурсные возможности. Аганов очень активен в социальных сетях, общается с населением, открыт для СМИ и публичен в соцсетях.

На пятом – бизнесмен и единоросс Вадим Смагин. Он, как генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", – один из самых ресурсных и активно занимающихся лоббированием депутат.

На шестом месте общего рейтинга директор барнаульского зоопарка и парка "Лесная сказка" Сергей Писарев – пожалуй, самый креативный при работе с соцсетями депутат (подписывайтесь на его страничку в "Инстаграм", реально "улыбательные" фото). Депутат-справедливоросс Владислав Вакаев от дел в партии отошел, но нашел для себя новое направление общественной работы и по предложению краевых властей возглавил фонд регионального имущества, который будет управлять парком "Изумрудный". На седьмом месте общего рейтинга рубцовская коммунистка Вероника Лапина, которая эффективно работает со СМИ и соцсетями в самом депрессивном городе региона – Рубцовске. Далее идет депутат от ЛДПР, в прошлом депутат Госдумы Владимир Семенов, эксперты высоко оценили его лоббистские возможности. И замыкает топ-10 глава исполкома партии "Единая Россия" Денис Голобородько.

Полный рейтинг избираемости можно скачать здесь или здесь, а тот же рейтинг, но по фракциям – здесь.

Спорный рейтинг

Через неделю после публикации рейтинга его бурно обсудили эксперты. В рамках заседания дискуссионного клуба "2030", прошедшего 23 октября, поспорили о его объективности.

Алтайские политологи Ярослава Шашкова (завкафедрой политологии Алтайского госуниверситета) и Сергей Асеев (доцент кафедры политологии АГУ) корректно, но однозначно заявили, что имеют большие вопросы к методологии составления рейтинга.

Шашкова задалась вопросом о смысле его подготовки в середине работы созыва АКЗС, за два года до следующих выборов, ведь политический процесс быстро меняется, к 2021 году ситуация будет совсем иной.

"Будут совсем другими и партийная элита, и руководство партий. Какие критерии будут выдвигаться к кандидатам – говорить сложно. Предугадать, как проголосует электорат, тоже невозможно. К тому же не все депутаты захотят пойти в новый созыв, не пойдут по возрасту", – сказала Шашкова.

Сергей Асеев добавил, что у трех партий к тому времени могут смениться федеральные лидеры (имеет в виду возрастных Владимира Жириновского – ЛДПР, Сергея Миронова –  "Справедливая Россия", Геннадия Зюганова – КПРФ).

"С любой сменой элиты некоторые депутаты станут электоральными пустышками, будут другие конфигурации", – пояснил он.

Константин Лукин отметил, что получившийся список – это не совсем рейтинг избираемости, а скорее, рейтинг восприятия: то, как каждого депутата видят эксперты.

"Такого рода рейтинги позволяют оценить возможность выдвижения кандидата и попадания в следующий созыв. Это инструмент для каждого депутата, чтобы оценить себя по отношению к другим, понять, что сделать, чтобы сохранить свои позиции в партии. Если депутат готовится к переизбранию, то ему, чтобы потом не тратить время, нужно уже сейчас договариваться, поддерживать свою известность и публичность", – считает Константин Лукин.

Сами народные избранники в целом поддержали составителей рейтинга, но с некоторыми моментами были не согласны. Например, справедливоросс Александр Молотов заявил, что точно знает: не все из топа смогут пройти в следующий созыв, но некоторые из самого конца рейтинга (то есть с низкими оценками по всем шести показателям) пройдут наверняка. 

Владислав Вакаев отметил, что важна не только личная работа депутата, но и партийность. По объективным причинам члены оппозиционных партий могут позволить себе более резкие высказывания, более яркие поступки, в отличие от большинства единороссов. Зато члены фракции ЕР имеют больше ресурсов и лоббистских возможностей. 

А экс-депутат Барнаульской городской Думы, либерал Геннадий Шейда считает, что можно иметь хорошие позиции в соцсетях и рейтинги в СМИ, но электорат все равно спросит строго. Рейтинг депутатства падает, уверен он. И с этим сложно не согласиться.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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