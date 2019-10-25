Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
"Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста, – призналась актриса. – До этого момента я умирала".
По ее словам, нужно всем "держать кулаки" за звезду сериала "Моя прекрасная няня", так как даже известность не гарантирует излечение от тяжелого недуга.
"Не помогает ничего – ни деньги, ни связи, – констатировала Яковлева. – Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься".
Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк из-за рака мозга впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней она пришла в сознание.
По словам медиков, нерешенным остается вопрос о проведении операции – хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани.
Многие представители шоу-бизнеса решили поддержать артистку. Правда, не у всех это получилось удачно. Так, Анастасия Волочкова в своем Instagram призвала молиться о душе Заворотнюк, чем вызвала волну возмущения. Под записью ей разъяснили, что о душе молятся только когда человек умирает.
Родственники актрисы подтвердили, что актриса проходит лечение, но опровергли большинство слухов о ее состоянии.
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