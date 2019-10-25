"Устали от идиотизма". Стартует кинофестиваль о путешествиях по Алтайскому краю

Кинофестиваль "Алтайский край – место силы" стартует 25 октября в санатории "Рассветы над Бией" (Бийский район). В 2019 году в регионе он будет проходить уже в седьмой раз и продлится три дня – по воскресенье, 27 октября.

Участниками фестиваля могли стать все желающие. Главное условие – любить путешествия и снимать фильмы не потому, что надо, а потому что душа просит. Всего в этом году на фестиваль поступило более 40 фильмов, в том числе и из Казахстана. Общая тема, как и всегда, – Алтайский край и все что с ним связано.

Но главной особенностью фестиваля-2019 стало то, что на конкурс пришло много работ, снятых детьми.

"Очень радует, что в этом году в нашем фестивале принимают участие много детских работ — около десятка. Номинацию "детские фильмы" мы ввели два года назад и теперь имеем возможность отмечать мастерство детей в возрасте до 14 лет", — рассказал директор санатория "Рассветы над Бией" заслуженный путешественник России, мастер спорта по водному туризму Евгений Лебедев.

Активности детей организаторы радуются неспроста, ведь одна из задач фестиваля — воспитание и популяризация туризма и путешествий, пропаганда здорового образа жизни.

"Мы устали от идиотизма, который сыпется на нас со всех каналов телевизора. Отовсюду раздается какой-то крик. А мы хотим показать чистую, светлую, настоящую культуру. Ту, которую нам демонстрирует природа-матушку. Наше желание — сохранить настоящее, привлечь детей, воспитать и сохранить чистоту души, совести. Оградить от разрушения семейных и человеческих ценностей, чем сегодня грешит большой мир", — пояснил Лебедев.

И еще одна из задач мероприятия — собрать вместе профессионалов и любителей видео — и фотосъемки. Режиссеры-любители получают шанс быть замеченными и научиться многому у профессионалов. Профессионалы же также могут обменяться опытом, а заодно получить стимул снимать ярче и лучше.

Кстати, о качестве

Качество присланных работ на достойном уровне, утверждает Евгений Лебедев. По его словам, многие принимают участие в фестивале уже несколько лет подряд. И мастерство их растет раз от разу.

"Конечно, мы уже успели посмотреть присланные фильмы и могу сказать, что их качество на достойном уровне. За семь лет проведения фестиваля нисколько не упало. Более того, многие ребята, кто три-четыре года присылали свои работы, показывают заметный рост уровня профессионализма. Кроме того, у них у самих шире становится мировоззрение и это помогает им в жизни", — рассказывает Лебедев.

Радуют, по словам путешественника и качество фильмов, которые прислали дети. Есть очень интересные работы, отмечает эксперт.

Как будет проходить фестиваль

25 октября в санатории "Рассветы над Бией" состоится торжественная церемония открытия фестиваля с праздничной программой. А после нее сразу же начнется просмотр и разбор присланных на конкурс фильмов. В субботу будет основной день фестиваля, где просмотр присланных работ продолжится. В воскресенье состоится награждение победителей.

Кроме этого участников и гостей фестиваля ждут интересные мастер-классы по фото-и видеосъемке, общение и чай-кофе с вкусными плюшками. Мастер-классы, кстати, будут проводить профессиональные журналисты и путешественники.

Добавим, почетными гостями фестиваля Алтайский край – место силы" в этот раз станет делегация из Казахстана, которая приехала в регион по программе "Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом".

А судьи кто?

Судить фильмы будет традиционно специальное жюри. Его председатель — Вячеслав Киричук, заместитель начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. В состав этой высокой комиссии также вошли: Евгений Лебедев, заслуженный путешественник России, мастер спорта по водному туризму, Владимир Владимиров, член совета Алтайского отделения Российского географического общества, Сергей Мансков, декан факультета массовых коммуникаций, политологии и филологии АлтГУ, журналисты и видеооператоры ведущих СМИ Алтайского края.

Какие награды получат победители

Все фильмы делятся на профессиональные и любительские. В конкурсе несколько номинаций: спорт, туризм, природа, экология детские фильмы и ретро. В каждой номинации жюри выберет три лучших фильма. Победители получат призы от спонсоров фестиваля. Кроме того, каждый участник получит диплом.

Зрители также могут выбрать фильм, который им понравится больше других. И не обязательно это мнение должно совпадать с мнением жюри.

Что будет с фильмами после фестиваля

Лучшие фильмы участников демонстрируют в кинотеатрах Алтайского края, местных телеканалах. Также их можно посмотреть на сайте фестиваля. Кроме того, фильмы-чемпионы демонстрируют зрителям на различных больших мероприятиях Алтайского края. В том числе, на площадках Белокурихи, в школах, туристических организациях, в институтах.

"В никуда эти фильмы не уходят", — уверяет Лебедев.

Справка: Кинофестиваль "Алтайский край – место силы" проводится с 2013 года. За 6 лет на конкурс было представлено 400 работ. География участников – города Сибири, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Карелия, Кировская, Ярославская, Тамбовская, Самарская, Свердловская, Архангельская области и другие регионы России, а также Германия, Франция, Чехия, Иран, Монголия, Киргизия, Казахстан.



Организаторы фестиваля – управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, санаторий "Рассветы над Бией", партнеры фестиваля — Алтайское отделение Русского географического общества, Бочкаревский пивоваренный завод, Турфирма "Серебряный ключ", "Сувениры Алтая".