Альфа-Банк учредил премию "Бизнес класса А"

Альфа-Банк учредил эксклюзивную премию "Бизнес класса А" для клиентов малого и среднего бизнеса.
"Наш слоган – "банк класса А", то есть высшего качества. Премия "Бизнес класса А" – это знак качества, который присваивается лучшим клиентам: компаниям с эффективным, динамично растущим, конкурентоспособным бизнесом. Таким образом мы вводим новую практику на российском рынке – оценку клиентов на основе экспертизы банка. Мы уверены, что статус "Бизнес класса А" станет для предпринимательского сообщества символом современного эффективного бизнеса и безупречной деловой репутации", – заявил член правления Альфа-Банка, руководитель блока "Малый бизнес" Денис Осин.
До конца 2019 года Альфа-Банк присвоит статус "Бизнес класса А" 1400 клиентам малого и среднего бизнеса, отобранным экспертами банка на основе комплексной оценки.
При оценке клиентов малого бизнеса* учитываются следующие критерии:
- срок обслуживания в банке не менее полутора лет;
- рост выручки по счетам в банке на протяжении последних шести кварталов;
- зарплатный проект в банке;
- оплата налогов со счета в банке;
- отсутствие репутационных рисков (к клиенту не применялись комплаенс-меры);
- активное участие в "Клубе клиентов" Альфа-Банка.
При оценке клиентов среднего бизнеса* учитывается:
- срок обслуживания в банке не менее 5 лет;
- устойчивая динамика развития;
- значимое положение на рынке своего региона.
Статус "Бизнес класса А" дает клиенту право маркировать свой офис, продукцию, корпоративный сайт, страницы в социальных сетях знаком качества от Альфа-Банка (это специальные наклейки и онлайн-атрибуты от банка).
Малый бизнес "класса А" также получает бонусы от "Клуба клиентов" Альфа-Банка для развития своего бизнеса. Речь идет о бонусах и скидках на основные товары и услуги, необходимые любому современному предприятию: IT-консалтинг и ПО, реклама в интернете, юридические и бухгалтерские услуги, офисная телефония, системы безопасности, канцелярские товары и прочее. Общий эффект экономии при использовании бонусов "Клуба клиентов" в 2019 году превышает 300 тысяч рублей.
В Альфа-Банке обслуживается более 480 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса.
АО Альфа-Банк
Комментарии