От загадочной болезни в Тюменской области пострадали 8 человек

Диагноз диагнозом "гаффская болезнь" поставлен восьми жителям деревни Ачиры в Тюменской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Все они госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Их лечат в условиях реанимации.
Состояние еще стольких же заразившихся оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь в токсикологическом отделении региональной больницы. Остальные пациенты с таким диагнозом находятся в удовлетворительном состоянии.
Специалисты подозревают, что они заразились заболеванием через рыбу из местной реки. В связи с этим население оповестили о том, что есть речную рыбу сейчас опасно. Около 100 жителей деревни осмотрели врачи.
Стоит отметить, что перед тем, как заболели люди, селяне отметили массовую гибель домашних животных.
Гаффская болезнь — острое заболевание, характеризующееся резкими мышечными болями. В тяжелых случаях болезнь поражает сердце и почки. Она малоизучена и специфического лечения для нее пока не существует.
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Сейчас врачей из стран ближнего зарубежья завезут и появится ещё много загадочных и неизвестных болезней.