В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских. Видео

Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, для того что помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщает РИА "Новости".
По информации СМИ, в Сирию перебросят дополнительно 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. В Минобороны уточнили, что направлено было подразделение из Чечни, полицейские вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.
Полицейские займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка, а также патрулированием и оказанием содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
После отвода курдских формирований российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование этой территории в пределах десяти километров.
На кадрах, опубликованных телеканалом "Звезда", видна посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром, а также выгрузка личного состава подразделения военной полиции. Кроме того, в грузовом отсеке можно заметить бронеавтомобиль "Тайфун-К".
Комментарии
И недели не прошло как начальник алтайской дорожной полиции жаловался на нехватку кадров.
За чей счёт этот праздник жизни ?
Красные шапочки за звездопад ом подались
25.10.2019 11:21
- гость -
Там из Чечни военные патрули. Вам оно надо?
Блин, американцы то выходят, то опять не выходят
Чеченский батальон Кадырова отправили?
11:31, разве чеченским полицейским зарплату из казны не платят?
11:44
И что? Предлагаете не платить или всё вам отдавать?
11:49, причём тут мне отдавать? Разве в стране так много денег, что и надо тратить на оплату работы полицейских в Сирии? Больше то нужд нет?
Что-то я не помню обсуждения подобным моментов, споров, дебатов. Т.е. дедушка сказал надо и под козырёк?
Больше то нужд нет?
Почему нет? Есть! Африка .
А чьи пальцы целует?
ВП? Они своих же пьяных вояк терзать будут?
Задрали со своей Сирией, Володя у тебя в стране 20 млн нищих людей. Прижми свою старую ж. и думай как это исправить.
Да срать он хотел на этих нищих. Друзья и семья - вот главное!
В Сирии его кореша поднимут ещё бабла, как и в Африке, а все затраты - за счёт лохов-расеян.
Российские власти потратили на проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в октябре почти 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, для того что помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщает
Это те курды, которые прокидали Сечина на 3 миллиарда долларов?)
25.10.2019 13:36
сноуниггер
Учи хоть немного географию. Сечин договаривался в Ираке, а не в Сирии.