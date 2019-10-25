Большой спорткомплекс с бассейном построят в районе Нового рынка в Барнауле

В Барнауле появится крупный спортивный комплекс на пр. Ленина, 121. В нем будет бассейн и спортзал для командных игр. Финансирует объект Алтайский филиал Финансового университета при правительстве РФ. Градостроительный совет города одобрил эскизный проект. Как сообщили amic.ru представители администрации вуза, строительство начнется через год-полтора.
Что хотят построить
Вуз планирует построить крупное здание. Корпус бассейна (чаша 16x18 метров) поднимется на 17 метров, что соответствует шести этажам. В комплексе будет зал для баскетбола, волейбола и других видов спорта с трибунами на 50 мест. Также предусмотрены аудитории для студентов вуза.
Спорткомплекс ориентирован в основном на студентов вуза, но готов принимать и других горожан.
Автор эскизного проекта – архитектор Сергей Черепанов – рассказал, что общая площадь здания составит чуть больше 2 тыс. квадратных метров. Его фасад он предлагает выполнить в фирменных цветах учебного заведения: синий, белый, аквамарин.
Градсовет отметил шикарную архитектуру здания, однако посетовал, что участок выбран неудачно – объект окажется "задвинут" внутрь квартала и зажат окружающей застройкой.
Спортзал планируют построить на месте двухэтажного барака, который давно расселили. Он находится рядом с коммунальным мостом около Нового рынка и относительно недалеко от основного учебного корпуса вуза (Ленина, 54, напротив ЦУМа).
Когда начнется строительство
Градостроительный совет одобрил представленный эскизный проект, предложив устранить ряд замечаний в рабочем порядке. По словам Отари Елиава, начальника хозяйственного обеспечения и безопасности, на следующем этапе руководство вуза получит разрешение на строительство и объявит конкурс или аукцион на определение подрядчика. Работы должны начаться в конце 2020 или начале 2021 года. Деньги на строительство уже выделены.
В вузе обучается около тысячи человек, но планируется, что их количество увеличится. В том числе и за счет того, что студентам предоставят комфортные условия для обучения, включая спортзал с бассейном.
Комментарии
хорошая новость, на фоне остальной чернухи.
а дорогу к нему сделают? Не этот стрёмный спуск.
если площадь 16*18, бассейн сам крохотный будет