Губернатор Приморья отказался увеличить свою зарплату на 225 тыс. рублей

Глава Приморского края Олег Кожемяко отказался от увеличения расходов на губернаторское содержание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы администрации.
"В 2020 году расходы на содержание губернатора не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона. Олег Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона", – сказал представитель администрации.
Накануне в парламент Приморья был внесен законопроект о бюджете на 2020 год. Согласно документу, на зарплату губернатора предусмотрено 7 255 638 рублей – на 2 258 226 рублей больше, чем в 2019 году (4 997 412). Таким образом, рост месячной зарплаты должен был превысить 225 тыс. рублей – с 374 784 до 604 636 (до вычета налогов).
Кожемяко официально возглавил Приморский край 20 декабря. Выборы были одними из самых скандальных за последние годы. Нарушения чуть ли не в прямом эфире транслировались на сайте регионального избиркома.
Выборы проходили в два тура. В первом туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с представителем партии "Единая Россия", врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Победить должен был Ищенко, однако итоги голосования аннулировали, поскольку избирком решил, что из-за выявленных нарушений определить победителя невозможно. После Тарасенко отказался участвовать в повторных выборах, а Ищенко во второй тур не допустил крайизбирком. Таким образом, у Кожемяко не было конкурентов.
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, увеличив его до 27 тыс. рублей.
Комментарии
Пусть передаст в Иркутск.
а откаты в центр с чего платить будет? жаль, бедолагу...
У него сын на крабах хорошо зарабатывает.
как в анекдоте: А вы еще и зарплату платите! а я думал дали ксиву и пистолет, и крутись как хочешь?