"Он станет местом притяжения". В Курье освятили храм Знамения Пресвятой Богородицы

Открытие храма в селе Курья после реставрации / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае в селе Курья – на малой родине знаменитого оружейника Михаила Калашникова – освятили храм Знамения Пресвятой Богородицы, в котором был крещен изобретатель, и который долгие годы использовали в качестве зернохранилища и клуба.

Реставрационные работы в храме начались пять лет назад. В пятницу, 25 октября, за несколько дней до 100-летия со дня рождения Калашникова, культовое сооружение открыли, теперь там будут регулярно проходить службы, рассказывает корреспондент amic.ru Алена Жукова.

"Храмы Божьи – это национальные народные святыни. За них нужно нести ответственность", – отметил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, который совершил чин освящения храма. В этом ему помогли еще четыре архиерея Алтайской митрополии.

На мероприятии было много почетных гостей. Зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь назвал происходящее знаковым событием.

"То событие, которого вы все ждали с нетерпением пять лет. Восемьдесят пять лет прошло с того момента, как это место перестало быть священным. Сегодня этот храм снова стал святым после чина освящения и литургии. Он станет символом того, что Курья превратится в место притяжения и паломничества. Храм поможет нам стать чуточку лучше", – подчеркнул Снесарь.

Дочь конструктора Елена Калашникова, которая прилетела в Алтайский край на дни празднования 100-летия изобретателя, отметила, что ее отец гордился тем, что родился в Курье.

"Это наша общая гордость, что Михаил Тимофеевич родился на этой земле. Вся его жизнь – божий промысел: он участник войны, мог погибнуть, был ранен, но вышел из окружения и остался жив. На своем жизненном пути он преодолел преграды, выдержал испытания славой и остался простым доброжелательным человеком", – рассказала дочь изобретателя.

Она также вспомнила, как в 2007 году они приезжали в Курью, тогда на месте храма был клуб. "Если бы он был с нами, то обязательно помолился бы и принял участие в открытии храма", – уверена Елена Калашникова.

Для почетных гостей провели экскурсию по храму, в ходе которой рассказали об уникальности обновленного сооружения. Например, все иконы для иконостаса изготовлены вручную, таких больше нигде нет. Некоторые иконы созданы мастерами на Колыванском камнерезном заводе, а также престол с мозаичными иконами по периметру на евангельские темы, жертвенник из ревневской яшмы, горнее место, пять больших мозаичных икон, центральный аналой с сенью и плитка из гранита.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал превратить родное село Калашникова в центр паломничества гостей региона, которые приезжают познакомиться с его природой.

Напомним, в течение всего 2019 года по решению президента России Владимира Путина в стране проходят мероприятия, приуроченные к 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова.

Храм в честь иконы Божией Матери "Знамение" в селе Курья был построен и освящен в 1909 году. Именно в этом храме крестили маленького Михаила. В 1936 году он был закрыт и использовался как зернохранилище, позже здесь располагался Дом культуры. В 80-е годы объект взяло под охрану государство, признав памятником архитектуры. В 2012 году здание храма было передано Церкви для совершения в нем богослужений. С 2014 года проводились масштабные восстановительные работы.