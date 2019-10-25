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Бийчане будут платить за тепло по методу "альтернативной котельной"

, ИА "Амител"
Решение о запуске проекта озвучила директор по тарифообразованию СГК
Фото: Iamir.info

Фото: Iamir.info

Бийск войдет в число городов, где расчет платы за тепло будет осуществляться по методу "альтернативной котельной".

Как сообщает "Бийский рабочий", соответствующее заявление сделала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

"Скорее всего, перейдем в последнем городе, в котором мы присутствуем в Алтайском крае – это Бийск – на альтернативную котельную, потому что состояние систем теплоснабжения не улучшается, а источник взять негде, по сути дела", – заявила Косогова.

В пресс-службе компании наличие таких планов подтвердили, уточнив, что о сроках перехода пока говорить рано – сначала необходимо выполнить все расчеты с учетом рисков и требуемых вложений.

Проект "альтернативной котельной" предусматривает, что цена на тепловую энергию для потребителей будет сформирована не через тарифы, а через свободное ценообразование, ограниченное предельным уровнем.

Эта система помогает привлечь в сферу инвесторов, которым будет экономически целесообразно вкладывать свои средства в модернизацию системы теплоснабжения.

Ранее стало известно, что Барнаул первой из региональных столиц получила статус ценовой зоны теплоснабжения. Но не первым городом в Алтайском крае – в 2018 году в ЦЗТ перешел Рубцовск.

Теперь за тепло здесь платят по-новому, и ремонт тоже проходит по-другому. За два года СГК планирует вложить в город 2,1 млрд рублей: это строительство новых котлов на Южной тепловой станции, установка турбогенератора, строительство и реконструкция около 20 км тепловых сетей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.10.2019 12:39
Гость

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