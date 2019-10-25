В Алтайском крае будет потепление. Даже ночью до +8°C

В Алтайский край на смену холодам к концу недели снова придет теплая для осени погода, следует из прогноза синоптиков на сайте Gismeteo.
Метеорологи считают, что с минимальной дневной отметки 26 октября (+2 градуса) столбик термометра резко поползет вверх.
Так, в воскресенье температура днем достигнет +10°C (ночью +2°C), а в понедельник и вторник +12°C (+7…+8°C). На следующий день резко похолодает – до +3°C.
На все теплые дни придется переменная облачность с небольшими осадками. Они прекратятся в среду.
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