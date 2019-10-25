Тюлентин сложил полномочия лидера "Единой России" в Республике Алтай

Председатель Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин добровольно сложил полномочия лидера регионального отделения "Единой России", сообщает пресс-служба партии.
Свое решение он объяснил значительной нагрузкой на посту спикера республиканского парламента.
"За период моей работы в качестве секретаря регионального отделения была проделана большая работа по привлечению молодежи в общественно-политическую жизнь региона, успешно реализуются федеральные партийные проекты, партия "Единая Россия" стала своего рода открытой площадкой для реализации потенциала активных граждан", – подвел некоторые итоги своей деятельности Тюлентин.
Исполнять обязанности главы ячейки единороссов в республике будет член Совфеда РФ от региона Татьяна Гигель. Соответствующее решение принял президиум генсовета ЕР.
Вопрос об избрании лидера реготделения будет рассмотрен на партийной конференции в ноябре 2019 года.
Комментарии
Похоже, в 2021 году им всем придется сложить полномочия.