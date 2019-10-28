Лесовосстановительная кампания 2019 года на Алтае завершена

Весной и осенью 2019 года сотрудники холдинговой компании "Алтайлес" провели искусственное и комбинированное лесовосстановление, дополнение лесных культур, мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, вырастили посадочный материал в питомниках, провели агротехнические уходы за лесными культурами. Всего на площади более 6 тыс. га.
К созданию новых лесов и озеленению населенных пунктов активно присоединяются волонтеры. Предприятия холдинга помогают всем желающим техникой, инвентарем, саженцами, подготавливают почву для посадки деревьев.
Так, в Ребрихе лесники, местные жители, участники школьного лесничества "Лесные Робинзоны" высадили новый лес, озеленили аллею и очистили берег озера в Касмалинском заказнике. В Залесово 40 участников, среди которых были взрослые и дети, посадили 80 деревьев, очистили участки около новых насаждений от мусора. В Панкрушихинском районе лесники и волонтеры посадили 3,5 га нового леса. Совместная с добровольцами работа состоялась более чем в 20 районах Алтайского края.
Валерий Савин, директор по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес", отмечает: "Радует, что к нам присоединяется все больше добровольцев. Люди, по-настоящему увлеченные лесом, предлагают свою помощь. Это общественные организации, школьники, жители. Благодарим всех участников за активную гражданскую позицию и реальное содействие. Природе нужно помогать не словами, а делами".
За 12 лет площадь ленточных боров увеличилась на 50 тыс. га. Для сравнения: площадь Барнаула 30 тыс. га.
В 2019 году в собственных питомниках холдинг "Алтайлес" вырастил 3,8 млн молодых сосен.
Комментарии
Пеньки только увеличиваются ! 10 посадили - 1000 срубили (((