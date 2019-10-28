Не душите конкуренцию. "Энергия-Транзит" обвинила МРСК в псевдоконсолидации

Сразу несколько алтайских сетевых энергетических компаний выступили против идеи консолидации под "знаменами" "Россетей". В Алтайском крае федеральная компания представлена филиалом "Россети Сибирь" (она же "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (МРСК), она же "Алтайэнерго"). В сентябре в одном из краевых СМИ вышло интервью с гендиректором МРСК Павлом Акилиным, где он заявил, что конкуренции на рынке энергетики быть не должно, управлять им должен кто-то один. Точнее не кто-то, а именно МРСК.

Против таких заявлений выступили в территориальной сетевой компании "Энергия-Транзит". Представители ЭТ в беседе с amic.ru заявили, что МРСК лукавит. Например, по поводу того, что объединение компаний позволит сократить дублирующий персонал и оптимизировать расходы, которые заложены в тарифы для населения.

"То, что рядом работают несколько компаний, не говорит о том, что они дублируют друг друга. Вовсе нет: на сетях, подстанциях работает столько сотрудников, как того требует законодательство. При объединении компаний будет оптимизирован только руководящий состав и то частично. МРСК заявляет, что уменьшат расходы за счет сокращения излишнего штата, но это лукавство, если они действительно так сделают, то аварий, вероятнее всего, будет еще больше", – уверены в "Энергии-Транзит".

И добавляют, что вместо "присоединения" чужих сетей стоило бы привести в порядок свои.

"На некоторых территориях края сети МРСК в ужасном состоянии. Вместо того чтобы ими заниматься, проводят консолидацию. Да, экономически они прирастут за счет чужих компаний, но как насчет надежности? А потом будут придумывать объяснения, почему надежность падает", – добавили в "Энергии-Транзит".

В пример приводят недавнюю аварию на сетях МРСК в Солонешенском районе, которую устраняли несколько дней. Только вот Павел Акилин в своем интервью заявил, что "по стандартам компании (МРСК) возможный перерыв энергоснабжения – не более двух часов".

Что же касается конкуренции, то в "Энергии-Транзит" убеждены: на рынке должно быть несколько компаний. Выводить с рынка нужно те, что работают неэффективно. И МРСК по многим показателям не самая эффективная в регионе, добавили в ЭТ.

Особенно необходима конкуренция при техническом присоединении к сетям. Например, супермаркет "Лента" и торговый центр "Волна" на Власихинской находятся рядом, а подключены к разным подстанциям: одна – к МРСК, вторая – к сетям "Барнаульской сетевой компании". Каждый собственник выбирает более выгодное ему подключение.

Одна из первых компаний, которую планируют консолидировать в МРСК – "Алтайкрайэнерго" (100% акций в собственности края). Правда, вот уже год вопрос стоит на паузе в краевом правительстве. В самой краевой компании считают, что работают вполне эффективно и в передаче своих активов на баланс МРСК никакой обоснованности не видят.

"Что любопытно, МРСК планирует забирать компании-конкуренты, их имущество и сети, но речи о снижении тарифа уже не идет, хотя изначально это было главной целью. И расходы этих компаний предлагают сохранить на существующем уровне, тоже не снижая, а за счет этих средств окупить расходы на покупку компаний. А в чем тогда смысл? Потребителям в такой ситуации ничего "не светит", подчеркивают в "Энергии-Транзит".

Позицию "Барнаульской сетевой компании" и сетевой компании "Алтайкрайэнерго" (а также более подробную позицию "Энергии-Транзит") читайте в материале "Киловатт раздора. Как энергокомпании делят бизнес и почему не могут договориться".