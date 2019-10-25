В Барнауле разыскивают подростков, рисующих на домах то, что написано на заборе

В Барнауле пара хулиганов в вечернее время разрисовывают стены домов неприличными картинками, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Камера видеонаблюдения сняла малолетних вандалов, которые портили стены салона красоты нецензурными рисунками. А вдруг они еще кому-нибудь расписали стены. Пусть будет стыдно", – рассказала автор видео и фото.
Отмечается, что в МВД по Барнаулу сообщение зарегистрировано, ведется проверка.
Комментарии
ПТУшники с каникул вернулись.
Они б с таким же рвением лучше искали тех, кто рекламой работы наркокурьером дома разрисовывает!
Это скорее Петушки, а не ПТУшники. Или по научному "педерасты".
Вон и штанишки в облипку и щиколотки волосаты торчат, и то чем мысли заняты на стенах пишут. буэээ
Да какие это подростки - это ПЕРЕДРОСЛИ)))))
Так это один из них стеклянный умыкнул, что-бы срисовывать на стену)))))))))
25.10.2019 16:02
- гость -
Почему вы решили что не ищут? Или кто должен искать это ВЫ?)))
"портили стены салона красоты нецензурными рисунками"
недовольны стрижкой остались видимо
амик, зачем вы так с пацанами, пусть полиция ищет.
25.10.2019 16:06
гость
Страна должна знать своих героев....)))
лиц всё равно не узнать, так что не поймают
25.10.2019 16:06
- гость -
Потому что рекламой этой все дома изрисованы! Как писали, так и пишут. В любой двор зайдите, увидите!
таких хулиганов всегда полно было и пожалуй много ещё будет. Самое неприятное, что даже если их поймают, то припаяют какой-нибудь смешной штраф и отпустят. Это их не научит ни чему. Предлагаю чтобы ответственность была существенно выше причинённому ущербу. Назначить штраф тысяч 300, если нет денег - то на исправительные работы - закрашивать подобные художества по городу.
25.10.2019 16:18
- гость - Вас кто то в жизни обидел? Или по пьянке на лбу что то написали-рисовали?